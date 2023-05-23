Nefes kesen görüntüler... TAYFUN gümbür gümbür geliyor!

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 22 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.

TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ

Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler 'Taktik Balistik Füze (TBM)'; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise 'Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)' olarak tanımlanıyor. TAYFUN, Türkiye'nin ilk Kısa Menzilli Balistik Füze'si oldu.

Böylelikle 1990'lı yıllardan beri Taktik Balistik Füze kabiliyetine sahip olduğu bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk kez bu alanda bir üst sınıfa çıkmış oldu.

Test atışları devam eden TAYFUN Füzesi, Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füze sistemi oldu. Birkaç atışlı testinin daha gerçekleştirileceği tahmin edilen TAYFUN Füzesi'nin, kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor. TAYFUN ile Türk Silahlı Kuvvetleri, önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak. TAYFUN'dan sonra ise CENK Füzesi gelecek.

Füzenin temel hedefleri ise stratejik düşman tesisleri olacak. TAYFUN Füzesi'nin motor, yakıt ve güdüm gibi birçok kritik temel bileşeni de Roketsan tarafından geliştirildi.