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27 Eylül 2022 Salı 13:29:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 13:29:00

NATO tatbikatında şov yaptı: Marlin'e tam not

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin NATO tatbikatında görev alan ilk yerli ve milli insansız deniz aracı Marlin kendi kategorisinde organizasyonun en çok konuşulan platformu oldu. Zorlu şartlarda oldukça kritik görevleri başarıyla tamamlayan Marlin sadece ülkemiz adına değil NATO için de çok kritik bir kazanım olduğunu üst düzey komuta kademesinin önünde kanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeler Türkiye'yi bu alanda çok daha farklı bir noktaya taşımaya devam ediyor... Neredeyse 70 yıldır NATO üyesi olan ülkemiz yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız bir deniz aracıyla tarihinde ilk kez bir NATO tatbikatına katıldı.

Sefine Tersanesi ve ASELSAN işbirliğinde geliştirilen Marlin insansız su üstü deniz aracı Portekiz'de düzenlenen NATO tatbikatında Türkiye'yi bu alanda temsil eden ilk platform olmakla kalmadı, tatbikat sırasında ortaya koyduğu performansla çıtayı oldukça yukarıya çıkardı.

KÖTÜ HAVA ŞARTLARINDA GÖREVE ÇIKABİLEN TEK PLATFORM OLDU

SEFİNE Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Yöneticisi Mustafa Lutfi Civelek, tatbikata farklı ülkelerden çok sayıda insanlı ve insansız deniz aracının katıldığını belirterek, her ülkenin kendi platformunu gerçek ortamda çok net bir şekilde test etme imkanı bulduğunu söyledi.

Marlin'in diğer ülkelere nazaran teknolojik hazırlık seviyesi en yüksek platform olduğuna dikkat çeken Civelek, bu durumun diğer katılımcı ülkeler tarafından da net bir şekilde konuşulduğunun altını çizdi.

Deniz durumunun 5 olarak ifade edildiği, fırtına şiddetinde rüzgarlı bir günde diğer ülkelerin görevlerini yapmak için sahaya çıkamadığını anlatan Civelek, "Bu boyutta deniz araçları için bu şiddet çoğunlukla 'seyre çıkabilirim ama herhangi bir görevi yerine getiremem' anlamına geliyor. Marlin'in 5 seviyesindeki başarıları bizim için önemli bir referans. Burası okyanusa kıyısı olan bir yer. Hava bozdu ve denizde şartlar değişti. O gün insansız su üstü araçları görevine çıkamadı. Ancak Marlin o gün de denize açıldı. Sadece denize açılmakla kalmadı, kendine verilen tüm görevleri de oldukça zorlu şartlara rağmen başarıyla yerine getirdi" bilgisini paylaştı.

YABANCI AMİRALDEN MARLİN'E ÖZEL ZİYARET

Marlin'in elektronik harp yeteneği olan dünyadaki ilk insansız su üstü platformu olduğunu hatırlatan Civelek, tatbikat sırasında oldukça ilginç ve Türkiye için bir o kadar değerli anlara şahitlik ettiklerinden de bahsetti.

Civelek ayrıca, sensörlerin tespit menzili dışında bulunan düşman unsurları bulmakla ilgili bir görevde Marlin'in bunu oyunun hemen başında yaptığını da anlattı. Düşman rolündeki unsurları çok uzaktan ve oldukça hızlı bir şekilde bulduklarını söyleyen Civelek, şöyle devam etti:

"Marlin'in bu başarısının ardından tatbikat safhalarını düzenleyen planlayıcılar başlangıç sahnesi yerleşim kriterlerini değiştirdi. Aynı kapsamda, üst düzey gözlemcilerin ziyaretleri sırasında NATO'da yetenek planlama anlamında önemli bir görevde bulunan üst düzey askeri yetkili, Marlin hakkında ülkemiz resmi kurumlarıyla temasa geçmek ve olası işbirliklerini araştırmak istediğini açıkladı. Biz de kendisine Savunma Sanayii Başkanlığımız üzerinden ilerleyebilecekleri bilgisini verdik."

DİĞER ÜLKELERİN GÖREMEDİĞİ DENİZALTIYI MARLİN BULDU

Marlin'in çok farklı ve her biri birbirinden kıymetli yetenekleri olduğunun altını çizen Mustafa Civelek, tatbikat sırasında düşman rolündeki denizaltılar gibi davranan hedeflerin bulunması görevini de başarıyla yerine getirdiklerini anlattı:

"Tatbikatın bir kısmında biz senaryo gereği düşman denizaltısı benzetimi yapan hedefleri bulmakla görevlendirildik. Marlin sahip olduğu Sonobuoy sinyal işleme kabiliyetiyle bunu gerçekleştirdi. Böylece Türkiye, ilk kez bir insansız deniz aracıyla denizaltı benzetimi yapan bir hedefi bulma kabiliyetini test etmiş oldu.

O gün sahada olan diğer ülkelerin de sonar kabiliyetleri vardı. Ancak hiçbiri düşman denizaltıyı göremedi. Marlin sadece düşman rolündeki denizaltı benzetimi yapan hedefleri bulmakla kalmadı, bunu NATO standartlarına uygun olarak tatbikatı yöneten karargaha otomatik olarak da rapor etti. Bunlar son derece önemli yetenekler.

Tabi burada elde ettiğimiz bu tecrübeler oldukça kıymetli. Tatbikatın ardından Türkiye'ye döneceğiz. Sahadan gelen dönüşlere göre Marlin'de güncellemeler yapacağız. Önümüzdeki dönemde milli elektronik harp deneme tatbikatına iştirak etmeyi planlıyoruz.

Marlin hemen ardından TÜBİTAK SAGE imzalı Kuzgun füzelerinin test atışları için ter dökecek. 2023 yılı içinde projeyi tamamlayacağız ve Savunma Sanayii Başkanlığı'na teslim edeceğiz."

Etiketler : nato TÜBİTAK SAGE uzgun füzeleri insansız deniz aracı Marlin
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