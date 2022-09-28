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28 Eylül 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 15:30:00

NASA'nın uzay aracı asteroit ile çarpıştı

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını tespit etmek üzere Kasım 2021'de başlattığı Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) görevinde beklenen gün geldi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını tespit etmek üzere Kasım 2021'de başlattığı Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) görevinde beklenen gün geldi. Görev çerçevesinde fırlatılan uzay aracı Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos adlı bir asteroide çarptı. James Webb teleskobu dahil birçok teleskop tarafından takip edilen çarpışmanın, astreodin hızının değişip değişmediğini tespit ederek, büyük asteroitlerin Dünya'ya çarpmasını engellemenin mümkün olup olmadığını belirlemenin önünü açması bekleniyor.

Dünya'ya yakın nesnelere karşı bir gezegen savunma yöntemini test etmeyi amaçlayan ilk deney olan DART, NASA ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Bölümü işbirliği ile yürütülüyor.

Etiketler : uzay aracı asteroit ile çarpıştı nasa DART NASA ve Johns Hopkins
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