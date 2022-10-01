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01 Ekim 2022 Cumartesi 16:43:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 16:43:00

NASA'nın Jüpiter keşif aracı Juno'dan, gezegenin uydusu Europa'nın en yakın görüntüleri geldi

Kaynak: AA

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif aracı Juno, gezegenin buzullarla kaplı uydusu Europa'yı yakın geçişi sırasında fotoğrafladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, Juno'nun, Europa Clipper araştırmasının ana hedefi olan Europa'yı yakından görüntülemek için 2 saatlik fırsat yakaladığı belirtildi.

Juno 29 Eylül'deki 352 kilometre uçuşuyla, 2000'de Galileo yörünge aracının uçuşundan bu yana Europa'ya en çok yaklaşan uzay aracı oldu.

Uçuş sırasında Juno, Europa'nın en yüksek çözünürlüklü görüntülerinden bazılarını topladı ve Europa'nın buz kabuğu yapısı, iç kısmı, yüzey bileşimi ve iyonosfer hakkında önemli veriler elde etti.

Juno'nun geçişi sırasında çektiği fotoğraflar, NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.

Europa'nın ekvatoruna yakın bir alana odaklanan ilk görüntüde, Europa'nın buzlu kabuğuna işaret eden çıkıntı ve çukurlar görünüyor.

Buzdaki çatlakların, Europa'nın Jüpiter'in yörüngesinde dönmesiyle oluşan gelgit kuvvetlerinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Juno'nun ortak araştırmacılarından Candy Hansen, "Bilim ekibi, Europa'nın yüzey özelliklerinin son yirmi yılda değişip değişmediğini görmek için Juno tarafından elde edilen tüm görüntüleri önceki görevlerden alınan görüntülerle karşılaştıracak." dedi.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno keşif uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

NASA, Europa Clipper uzay aracını, 2024'te yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırmak için Europa'ya fırlatmayı planlıyor.

EUROPA, 1610'DA KEŞFEDİLMİŞTİ

Jüpiter'in 79 uydusundan biri olan Europa, 1610'da İtalyan gökbilimci Galileo Galilei tarafından keşfedilmişti.

NASA'nın Voyager 2 uzay aracı 1979'da Europa'ya yakın geçiş yaparak uydunun ilk yörünge fotoğraflarını çekmişti.

Etiketler : nasa jüpiter gezegen
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