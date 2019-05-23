NASA'nın "ismini Mars'a gönderelim" projesinde Türkiye ikinci sırada
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2020'deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekmeye devam ediyor. "İsmini Mars'a Gönder" projesine katılımda bulunan ülkeler arasında Türkiye, ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
TM Dijital Haber Merkezi
Gelecek yıl Mars'a gönderilecek “Mars 2020” uzay aracı, beraberinde binlerce kişinin ismini de taşıyacak. Siz de isminizi Mars'a göndermek istiyorsanız, NASA'ya talebinizi iletmeniz yeterli.
NASA MARS 2020 BİLETİNİ NASIL ALIRIM?
NASA’nın sitesine giren kullanıcılar, projenin yer aldığı sayfada ad, soyadı, ülke ve mail adreslerini (posta kodu girmek şart değil) yazdıktan sonra temsili bir “biniş kartı”na ulaşıyor.
Siz de isminizi Mars'a göndermek isterseniz NASA’nın Mars2020 için hazırladığı internet sitesinden kayıt yaptırabilirsiniz.
30 EYLÜL'E KADAR KAYIT YAPILABİLİR
İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars'a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. Kayıtlar 30 Eylül’e kadar sürecek.
TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA
Proje sosyal medyada büyük ilgi çekerken, 2 Mayıs itibariyle dünya çapında 1 milyon576 bin 500 kişi adını Mars’a göndermek için projeye katıldı.
Sitede projeye en çok ilgi gösteren ülkeler de listelenirken, Türkiye, 290 bin 100 başvuruyla ikinci sırada yer aldı. İlk sırada ise 304 bin 500 kişi ile ABD bulunuyor.
Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.
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