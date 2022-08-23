Saatler içerisinde on milyonlar dinledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) sosyal medya hesabından gezegenlerin çıkardıkları sesler yayınlandı.

NASA, yaptığı açıklamada, Perseus galaksi kümesindeki gaz yoğununluğunun çok fazla olması nedeniyle sesin kaydedilebildiğini açıkladı.

NASA ayrıca:

Uzayda ses olmadığı yanılgısı, çoğu uzayın bir boşluk olması ve ses dalgalarının yol almasına imkan vermemesi nedeniyle ortaya çıkar. Bir galaksi kümesinde o kadar çok gaz var ki gerçek sesi yakaladık. Burada bir kara delik duymak için ses mixlenmiştir.

ŞİMDİYE KADAR GÖZLEMLENEN EN BÜYÜK KARA DELİK JETİ KEŞFEDİLDİ

Gökbilimciler tarafından yürütülen bir çalışmada, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi.

Avustralya Batı Sydney Üniversitesindeki gökbilimciler, Avustralya Kare Kilometre Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) kullanarak yaklaşık 93 milyon ışık yılı uzaklıktaki "NGC 2663" galaksisini inceledi.

Çalışmada, galaksinin merkezinde radyo dalgaları tespit edilerek, kara delik jetine ulaşıldı.

Jetin bir milyon ışık yılı uzağa kadar yayıldığı belirtildi.

Kara deliğin uzaya saçtığı partiküllerden oluşan jetin, galaksinin kendisinden 50 kat daha büyük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Avusturalya Batı Sydney Üniversitesinden Velibor Velovic, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük karadelik jetine rastlandığını açıkladı.

Velovic, "Gökyüzünde ASKAP teleskopunu sayım yapmak için kullanacak olan Evrenin Evrim Haritası (EMU) projemiz, galaksiler arasındaki maddenin jetin kenarlarını geri ittiğinin kanıtlarını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Çalışmanın, Kraliyet Astronomi Derneğinin Aylık Bildirimleri'nde yayınlanmak üzere onay aldığı bildirildi.