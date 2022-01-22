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22 Ocak 2022 Cumartesi 14:37:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 14:37:00

NASA'dan sıra dışı keşif: Üretken kara delik keşfedildi

Kaynak: TRT Haber

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Kara delikler, yıldızları yuttukları için genelde yıkıcı unsurlar olarak bilinirler. Ama NASA bu algıyı değiştirecek bir tespitte bulundu, üretken bir kara delik keşfetti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Hubble Uzay Teleskobu, 30 milyon ışık yılı uzaklıktaki Henize 2-10 olarak bilinen galakside yeni bir kara delik tespit etti.

Ancak bu kara delik, bilinenlerden farklı...

Daha önce keşfedilen diğer kara delikler gibi yıldızları yutmadığı, aksine yıldız doğurduğu fark edildi.

KARA DELİKLER ÜRETKEN DE OLABİLİR

Daha büyük galaksilerde kara deliğe doğru çekilen maddelerin, kara deliğin manyetik alanları tarafından parçalandığı biliniyor.

Bu keşif kara deliklerin bilindiği gibi yalnızca yıkıcı değil, aynı zamanda üretken olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca süper kütleli kara deliklerin nereden geldiğinin anlaşılması açısından da önem taşıyor.

Etiketler : abd nasa kara delik keşif
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