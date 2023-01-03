NASA'dan fotoğraflarla kişilik testi

NASA'nın James Webb Uzay teleskobu, geçen yıl Karina Bulutsusu'ndaki kozmik uçurumlardan Yaratılış Sütunları'na kadar evrenin ayrıntılarının keşfeden bir galeri yayınladı.

NASA, takipçilerinden en sevdikleri fotoğrafları seçmelerini isteyen bir kişilik testi yaptı. Kullanıcıların bir zaman yolcusu, hayalperest, ev kuşu veya trend belirleyici olabileceği açıklandı.

