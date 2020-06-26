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26 Haziran 2020 Cuma 18:46:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 18:46:00

NASA'dan dikkat çeken yarışma! Uzay tuvaleti

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NASA, Ay'a astronot göndereceği uzay aracında kullanılacak tuvaletin tasarımını yapana 35 bin dolar ödül verecek.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a astronot göndermeyi planlıyor.

Şirket, söz konusu görevde kullanacağı uzay aracında yer alacak tuvalet için yeni bir tasarım yarışması başlattı.

Şirket, halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan modelden daha küçük, daha verimli ve daha işlevsel bir tuvalet tasarımını Ay görevinde kullanmak istiyor.

NORMAL TUVALETLER GİBİ OLMAYACAK

NASA, Ay’daki yer çekiminin Dünya’nın yer çekiminin yaklaşık olarak altıda biri olmasının vücut sıvılarının yavaş hareket etmesine neden olduğunu hatırlatarak, tuvaletlerin hem Ay yer çekiminde hem de mikro yer çekimli ortamda çalışmasını istiyor.

KAZANANA 35 BİN DOLAR ÖDÜL

NASA, 17 Ağustos 2020 tarihine kadar sürecek tuvalet tasarım yarışmasının kazananına 35 bin dolar ödül verecek. En iyi ikinci ve üçüncü tasarım ise sırasıyla 10 bin ve 5 bin dolarlık ödülün sahibi olacak.

TASARIM ŞARTLARI

Tasarımcıların ödül alabilmesi için NASA'nın şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. Örneğin şirket, tuvaletin daha az yer çekimine sahip Ay ortamında sorunsuz çalışmasını istiyor.

Ayrıca tasarlanan tuvaletlerin 0.12 metreküpten daha büyük olmaması ve 60 desibelden daha az gürültü seviyesine sahip olması gerekiyor.

NASA, tuvaletin tek seferde bir litre idrar ve 500 gram dışkıyı depolayabilmesini de şart koşuyor.

NASA'nın düzenlediği yarışma hakkında daha fazla bilgi almak ve yarışmaya katılmak için aşağıdaki bağlantıdan ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

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