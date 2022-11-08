NASA uzaya ısı kalkanı fırlatıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), insanların Mars'a yolculuk yapmasını mümkün kılmak için uzaya bir ısı kalkanı fırlatacağını duyurdu.

"Şişirilebilir Yavaşlatıcı" adı verilen teknolojinin uçuş testi 9 Kasım'da yapılacak. Araç, uzaya gönderildikten sonra şişecek.

Aracın, Mars atmosferinin girişinde ve çıkışında sürtünmeyi en aza indirmesi bekleniyor.

