VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel Kovid-19 vakalarında 7 hafta sonra ilk defa düşüş kaydedildi
NASA: Tonga'daki yanardağ atmosfere 58 bin olimpik havuzu dolduracak su buharı püskürttü
Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli'yi kabul etti
ABD'li ve İngiliz diplomatlardan Türkiye'ye "Ukrayna tahılı" teşekkürü
Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı: Bu sadece bir başlangıç
NATO, Kosova'da tarafları diyaloğa çağırdı
Azerbaycan ordusu Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerine karşı operasyon düzenledi
Ankara'da cemevi saldırıları: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Büchner: Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor
DDK, KPSS'yle ilgili suç duyurusunda bulundu
Ukrayna 'çalıntı tahıl' taşıdığı iddia edilen Suriye bayraklı geminin Lübnan'dan ayrılmasına tepkili
Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak
Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı
Tahıl koridoru açıldı: Barış için Türkiye umudu artıyor
"Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor"
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı
PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine geçildi
Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı
Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
Temmuzda en çok satan otomotiv markaları belli oldu
OPEC+ grubu eylülde günlük 100 bin varil üretim artışına gidecek
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
03 Ağustos 2022 Çarşamba 23:24:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 23:24:00

NASA: Tonga'daki yanardağ atmosfere 58 bin olimpik havuzu dolduracak su buharı püskürttü

Kaynak: AA

ABONE OL

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da ocak ayında meydana gelen volkanik patlamanın, atmosfere 58 bin olimpik havuzu dolduracak su buharının püskürtülmesine neden olduğu belirtildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Aura uydusundaki Mikrodalga Limb Siren cihazının yaptığı tespite göre, patlamada, Dünya yüzeyinden 12 ila 53 kilometrede bulunan stratosfere yüksek miktarda su buharı gönderildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, söz konusu su buharı kütlesinin 58 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak yeterlilikte su içerdiği belirtilerek, miktarın fazla olmasının ana nedeninin, patlamanın okyanus yüzeyinin 150 metre derinliğinde gerçekleşmiş olmasından kaynaklandığı kaydedildi.

NASA'nın Güney California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda atmosfer bilimcisi olan ve Tonga yanardağının stratosfere gönderdiği su buharı miktarının incelendiği araştırmaya öncülük eden Luis Millan, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik." ifadesini kullandı.

Açıklamada, ilgili buharın stratosferde halihazırda bulunan suyun yüzde 10'una eşit ve bunun ısıyı tutmasından dolayı dünyanın yüzeyini geçici olarak ısıtmasının muhtemel olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmacılar, fazla su buharının stratosferde birkaç yıl kalabileceğini ancak ısınma etkisinin küçük olacağını ve mevcut iklim krizi koşullarını daha da kötüleştirmesinin beklenmediğini bildirdi.

NASA'nın 2004'te fırlatılan Aura uydusundaki Mikrodalga Limb Siren cihazı, Dünya'nın etrafındaki su buharı, ozon ve diğer atmosferik gazları ölçüyor.

Tonga'daki volkanik patlama

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağ, 15 Ocak'ta aktif hale gelerek kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

Etiketler : abd nasa patlama yanardağ
Türkü coşkusu

Türkü coşkusu
Oğlu çaldı Hande söyledi

Oğlu çaldı Hande söyledi
Çöp adam Uraz!

Çöp adam Uraz!
Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!

Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!
Paris pembesi

Paris pembesi
Alişan söyledi Ayta dinledi

Alişan söyledi Ayta dinledi
Niğde tarzı

Niğde tarzı
Sahneden ekibine sitem

Sahneden ekibine sitem
Fiyatlara isyan!

Fiyatlara isyan!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes