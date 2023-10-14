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14 Ekim 2023 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 13:15:00

NASA: "Psyche" asteroidinin keşfi için fırlatılan uzay aracı asteroidin haritasını çıkaracak

Kaynak: AA

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NASA, "Psyche" asteroidinin keşfi için fırlattığı uzay aracının hedefine ulaştıktan sonra 2 yıl boyunca asteroidinin yörüngesinde fotoğraf çekeceğini ve yüzeyin haritasını çıkaracağını bildirdi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dün "Psyche" asteroidine gönderilen uzay aracına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatılan aracın, hedefine 2029 yılında ulaşacağı belirtildi.

Söz konusu aracın hedefe ulaşmasının ardından, 2 yıl boyunca, metal bakımından zengin olan "Psyche" asteroidinin yörüngesinde fotoğraf çekeceği, yüzeyin haritasını çıkaracağı ve veri toplayacağı bildirildi.

NASA'ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL) Güney California Direktörü ve Misyon Sorumlusu Laurie Leshin, bu yolculuğun gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair sırların çözülmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Psyche misyonunun başlangıç tarihi önce Ekim 2022 olarak belirlenmiş ancak güvenlik kontrollerinin uzaması sebebiyle ertelenmişti.

Etiketler : nasa psyche asteroid uzay aracı keşif
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