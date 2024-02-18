VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlk yerli ve milli gözlem radarının saha kabulü başarıyla yapıldı
Depremler sonrası kaybolan çocuklara ilişkin soru önergesine yanıt
DSÖ: Gazze'deki Nasır Hastanesi artık hizmet veremiyor
Maden denetimlerinde geçen yıl 1 milyar 260 milyon lira ceza kesildi
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü yaka...
İsrail 135 gündür Gazze Şeridi'ni hava, kara ve denizden bombalamaya devam ediyor
18 Şubat 2024 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 11:15:00

NASA, morötesi ışınların yardımıyla galaksiler ve yıldızların oluşumunu inceleyecek

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeni uzay misyonu kapsamında morötesi ışınlarını inceleyerek, galaksilerin ve yıldızların oluşumunu araştırmaya hazırlanıyor.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ajans, "Astrofizik Orta Sınıf Kaşif Misyonu" kapsamında "UVEX" (UltraViolet EXplorer) isimli uzay teleskobunu, morötesi ışınları incelemek üzere 2030'da uzaya gönderme kararı aldı.

UVEX teleskobu yardımıyla galaksilerin, yıldız patlamalarının ve büyük yıldızların incelenmesi hedefleniyor.

NASA Bilim Misyonu Direktörlüğünden Nicola Fox, konuya ilişkin, "UVEX teleskobu, galaksilerin doğasını daha iyi anlamamıza ve evrendeki değişen olayları takip etmemize yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ajansın Astrofizik Bölümü Direktörü Mark Clampin ise UVEX'in, evrendeki çoklu dalga boylarının ve geçici değişimlerin izlenmesine yardımcı olacağını söyledi.

UVEX teleskobunun 2 yıllık görev maliyetinin, fırlatma giderleri hariç 300 milyon dolar olması bekleniyor.

Etiketler : nasa uzay galaksi yıldız
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX