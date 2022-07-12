NASA evrenin en derininden yeni görüntüleri paylaştı: Uzay teleskopu bu kez sönen yıldızı yakaladı

NASA evrenin en derininden yeni görüntüleri paylaştı: Uzay teleskopu bu kez sönen yıldızı yakaladı

Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskobu James Webb Uzay Telekobunun çektiği ilk tamamen renkli fotoğraf paylaşıldı. Nasa, evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin görüntüsünü servis etti.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün ilk görüntülerinden birini yayınlamıştı. NASA ise "bugüne kadar uzak evrenin en derin ve en keskin kızılötesi görüntüsü" nü yayımladı.

Yüksek çözünürlüklü çekilen renkli görüntülerden geri kalanları yayınlayan NASA, evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin görüntüsü olduğunu duyurdu.