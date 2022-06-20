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20 Haziran 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 10:00:00

NASA açıkladı: Her şeyi yutan bir kara delik bulundu

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Bilim insanları, yeni bir kara delik keşfetti. Ayrıca bilim insanları, kara delik keşfinin şimdiye kadar ki en büyük delik olduğunu belirtti.

Bilim insanları, yeni bir kara delik keşfetti. Ayrıca bilim insanları, kara delik keşfinin şimdiye kadar ki en büyük delik olduğunu belirtti. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Christopher Onken, "Son keşif, Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A adı verilen deliğe kıyasla 500 kat daha büyük. Ayrıca deliğin etrafındaki ışık halesinin Samanyolu Galaksi'sinin ışığından 7 bin kat daha parlak" dedi.

Etiketler : NASA açıkladı Bilim insanları Dr. Christopher Onken Samanyolu
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