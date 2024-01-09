NASA, 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniyor

NASA, 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniyor

1972 yılından sonra ilk kez Ay'a iniş misyonunu gönderen NASA'nın Astrobotic Peregrine adlı iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi dün Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı. Vulcan roketini taşıyan Astrobotic Peregrine, aya bilimsel ekipman götürecek. Ekipmanlar arasında milyonlarca kişinin severek takip ettiği ABD bilim kurgu dizisi Star Trek'in (Uzay Yolu) ekibinden hatıralar da bulunuyor. Uzay aracı, Ay'da tur atan ilk ABD robotu olacak.