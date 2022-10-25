VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kastamonu'da aranan hükümlü yakalandı
AYM'ye yapılan bireysel başvuru sayısı 450 bini aştı
Büyükşen çifti cinayeti davasında sanığın kardeşleri tanık olarak dinlendi
"Kendi savaş gemisini inşa eden 10 ülke arasında yer alıyoruz"
Küresel ham çelik üretimi eylülde yüzde 3,7 arttı
Eski ABD Savunma Bakanı Carter 68 yaşında hayatını kaybetti
TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovıc ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu: Ticaret hacmimiz 20 yılda 4,5 milyar dolardan 34,5 milyar dolara ulaştı
Akdeniz Üniversitesinde üretilen 'otomatik yol kapanı' TSK envanterine girmeyi başardı
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek
"Tek amacımız, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaktır"
ABD'de konut fiyatları ağustosta sert düştü
Dijital Türk lirası için test aşamasına gelindi
Sağlık Bakanı Koca: Mevcut hiçbir hastanemizi kapatmıyoruz
Zelenskiy, İtalya'dan hava savunma sistemi istedi
İran'ın güneydoğusundaki silahlı saldırıda biri albay iki asker öldürüldü
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ihracatçıların KDV iade alacaklarının ödenmediği' iddialarını yalanladı
İtalya Başbakanı Meloni hükümetinin programını parlamentoya sundu
Bakan Soylu: Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya'da, Fransa'da var
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 450 milyon lira ek kaynak
Euroleague ve Fiba Şampiyonlar Ligi maçları Tivibu'da
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
BM'den Malezya'nın Myanmarlı sığınmacıları sınır dışı etmesine tepki
Wideangle Blockchain ve Web3 dünyasına merhaba dedi
25 Ekim 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 16:30:00

MSN'in nostaljik özelliği geri geliyor

ABONE OL

Bir dönemin en çok kullanılan mesaj uygulaması Windows Live Messenger veya bilinen kısaltmasılya MSN'de kullanılan bir özellik instagram için düşünülüyor.

Bir dönemin en çok kullanılan mesaj uygulaması Windows Live Messenger veya bilinen kısaltmasılya MSN'de kullanılan bir özellik instagram için düşünülüyor.

İddiaya göre Instagram'da profil ekranına istenilen herhangi bir müzik eklenebilecek. Bu özellik MSN'nin en çok kullanılan özellikleri arasında yer alıyordu.

Etiketler : instagram yeni özellik MSN
Yetersiz bakiye şoku

Yetersiz bakiye şoku
Bahisçi Tamer

Bahisçi Tamer
Ulusalda 'Güzel Günler'

Ulusalda 'Güzel Günler'
Film turnesine konser arası

Film turnesine konser arası
Hülya soruları kaçırdı

Hülya soruları kaçırdı
Tarihi defile

Tarihi defile
Küpesiz dışarı çıkmam

Küpesiz dışarı çıkmam
‘Özgür' imajı

‘Özgür' imajı
Kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 lira istedi

Kızının eski ayakkabısına 2 bin 300 lira istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX