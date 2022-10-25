MSN'in nostaljik özelliği geri geliyor

Bir dönemin en çok kullanılan mesaj uygulaması Windows Live Messenger veya bilinen kısaltmasılya MSN'de kullanılan bir özellik instagram için düşünülüyor.

İddiaya göre Instagram'da profil ekranına istenilen herhangi bir müzik eklenebilecek. Bu özellik MSN'nin en çok kullanılan özellikleri arasında yer alıyordu.