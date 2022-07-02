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02 Temmuz 2022 Cumartesi 20:54:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2022 Cumartesi 20:54:00

MSB'den milli güdümlü mermi 'ATMACA' paylaşımı

Kaynak: TRT Haber

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Milli güdümlü mermi "ATMACA", ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Milli Savunma Bakanlığı, test atışının görüntülerini paylaştı.

Milli güdümlü mermi "ATMACA", ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi.

Bugün Karadeniz'de yapılan test atışının görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda "ATMACA"nın şu özellikleri belirtildi: Otonom, düşük radar izi, yüksek hedef vuruş hassasiyeti, üç boyutlu görev planlama, hedef güncelleme ve yeniden saldırı, 220 kilometreyi aşan menzil.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Yerli Üretim atmaca
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