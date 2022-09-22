Motorda sona gelindi, Altay tankı için gaza basılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'ye katılarak temas ve incelemelerde bulundu.

Türk savunma sanayisinin gündemindeki projelere ilişkin soruları yanıtlayan Demir, bu yılın sonunda hizmete girmesi beklenen ve Türkiye'nin en büyük çok maksatlı amfibi hücum gemisi olacak TCG Anadolu'nun ardından ikinci gemi ya da bir uçak gemisi projesinin gündemde olup olmadığına ilişkin bilgi verdi.

Demir, savunma sanayisi projelerinin ihtiyaç bazlı yürütüldüğünü ve bir sıralamaya göre hareket edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

ALTAY TANKI İÇİN MOTOR SİPARİŞİ HAZIRLIĞI

İsmail Demir, Altay ana muharebe tankının seri üretim sürecinin başlangıcı için ihtiyaç duyulan güç grubunun tedariki arayışında çözüme çok yakın olduklarını söyledi. Projenin bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmede bulunan Demir, şunları kaydetti:

MİLLİ MUHARİP UÇAK MOTORU İÇİN GERİ SAYIM

Milli Muharip Uçak için kritik bileşenlerden olan motorda dışa bağımlılığı sonlandırmak amacıyla yürütülen motor geliştirme projesinde tekliflerin değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin soru üzerine Demir, "Kale ve Rolls-Royce ortaklığının teklifini bekledik. Biraz süre uzatmak gerekti. Onların teklifinin daha somutlaştırılmasıyla ilgili süre vermemiz gerekti, onu bekliyoruz. O geldiğinde daha net bir değerlendirme yapabileceğiz." yanıtını verdi.