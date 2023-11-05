Minik uydulu asteroit keşfedildi

NASA, Lucy uzay aracını Ekim 2021'de Jüpiter yakınındaki asteroitleri incelemek üzere uzaya fırlatmıştı. Araştırmacılar, Lucy'nin yaptığı bir uçuş sırasında Dinky (Dinkinesh) ismi verilen bir asteroit bulduğunu duyurdu. Bu cismi ilginç yapan şey ise Lucy'nin karşılaştığı ilk asteroit olması ve kendine ait bir aya sahip olması. Dinky asteroidinin yörüngesinde minik bir uydu dönüyor.

Aslında bu olay çok nadir rastlanan bir şey değil. Asteroit çifti olarak isimlendirilen bu duruma daha önce birçok gök cisminde rastlanmıştı. Ancak bilim insanları, Dinky'deki bu durumun "beklenmedik" olduğunu ifade etti. Gezegen bilimci Jessica Sunshine bu konuya ilişkin, "İkili bir sistem kesinlikle bir olasılıktı. Ancak beklenmiyordu. Bu gerçekten harika!" ifadelerini kullandı.

NASA, Dinky hakkındaki verilerin yalnızca üçte birinin Dünya'ya yaklaştığını, bu yüzden hâlen çok fazla bilgimizin olmadığını belirtiyor. Ancak mevcut veriler ve görüntüler, asteroidin kraterlerle kaplı olduğunu gösteriyor. Bu da büyük ihtimalle diğer asteroitlerin çarpması sonucu oluşan bir durum. Dinky'nin yanındaki küçük asteroit hakkında da pek bilgi yok. Ancak araştırmacılar, yakında daha fazla görüntünün geleceğini ve uydunun şeklinin tuhaf olduğunu söylüyor. Yani bu cisimden ilginç bilgiler elde etme ihtimalimiz yüksek.