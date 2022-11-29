Minecraft oynaması için yapay zeka eğitildi

Daha önce Dall-E gibi yapay zekalarla karşımıza çıkan OpenAI, bu defa da 70 bin saatlik online oynanış videosunu kullanarak yapay zekayı Minecraft oynamak için eğitti.Bu çalışma videolarla yapay zekaları eğitmenin ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. YouTube gibi platformlarda yer alan videolar, yapay zekaları binlerce farklı çalışma için özelleştirebilmenin yolunu açmış oluyor.