VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi
NATO'dan Rusya açıklaması
Fransa'da kuş gribi alarmı: 5 binden fazla beldede karantina
KİT'lerde 2. çeyrek itibarıyla 104 bin 372 kişi çalışıyor
İstanbul 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' ilan edildi
Kiraladığı 23 evi daha yüksek fiyata başkalarına kiraya verdi
Çin, Ukrayna'daki referandumların ardından krizin çözümü için diyalog çağrısı yaptı
Fırat Çakıroğlu cinayetinde savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi
Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin lira dolandırdılar
Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere
ABD'den Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı
'Medeniyetlerin beşiği' İznik Dünya Göçebe Oyunları'na hazır
Fransa'da kuş gribi nedeniyle 5 binden fazla beldede kümes hayvanları karantinaya alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir
"Sit alanı içerisinde yapılan kaçak yapılaşmaları yıkmak zorundayız"
Anne sütü, hem anneyi hem bebeği "kanser" riskine karşı koruyor
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Monaco maçı biletleri satışa çıktı
Rusya, Kırım'dan sonra Ukrayna toprağının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etti
Ukrayna: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz
Milli silahlı insansız deniz aracı MARLIN'e yabancı askeri yetkililerden övgü
Fed Başkan Yardımcısı Brainard: Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek
AB Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını sıkılaştırıyor
30 Eylül 2022 Cuma 16:55:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 17:09:00

Milli silahlı insansız deniz aracı MARLIN'e yabancı askeri yetkililerden övgü

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'yi NATO'da temsil eden ilk insansız su üstü aracı MARLIN, Portekiz'de gerçekleştirilen NATO tatbikatında yabancı askeri yetkililerden tam not aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN silahlı insansız deniz aracı (SİDA), Portekiz'deki Troia Yarımadası'nda gerçekleştirilen NATO tatbikatında sahip olduğu teknolojilerle öne çıktı.

Tatbikatta birçok zorlu görevi başarıyla yerine getiren MARLIN, tatbikata katılan farklı ülkelerden askeri yetkililerin de beğenisini kazandı.

NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (MARCOM) David Portal yaptığı açıklamada, teknolojinin hızlı bir gelişme içerisinde olduğunu belirterek, bu durumun deniz kuvvetlerini de etkilediğini söyledi.

İnovasyonun takip edilmesi gereken zorunlu bir adım olduğunu vurgulayan Portal, MARLIN'in, inovasyonun güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

Portal, MARLIN'i beğendiğini ve aracın güzel bir tasarıma sahip olduğunu belirterek, "MARLIN, farklı deniz kuvvetlerinin unsurlarıyla birlikte çalışıyor. Hepsinin performansından gayet memnunuz. MARLIN, tam entegrasyonunu dört gözle beklediğimiz ilgi çekici bir deniz platformu." diye konuştu.

"ÇOK FONKSİYONLU PLATFORM OLMASI BAKIMINDAN ETKİLEYİCİ"

NATO Dynamic Messenger 2022 Tatbikat Harekat Kontrol Koordinatörü Geoff Everts da tatbikatta yer alan sistemlerden etkilendiğini belirterek, bu sistemlerin entegrasyonunun tatbikatın bir önceliği olduğunu ve bu konuda iyi adımlar attıklarını söyledi.

Everts, MARLIN'in su altı harbinin yanı sıra geniş silah ve sensör yetenekleriyle su üstü harbini de destekleyebilen çok fonksiyonlu platform olması bakımından etkileyici olduğunu dile getirdi.

Alman Deniz Kuvvetlerinden Jan Breiholz ise otonom araçların NATO'nun gelişmesinde önemli bir adım olduğunu belirterek, MARLIN'in farklı yetenekleriyle oldukça gelişmiş bir araç olduğunu söyledi.

Tatbikatta olası karşı tehditleri belirlemeyi ve bunlara müdahale etmeyi hedeflediklerini ifade eden Breiholz, MARLIN'in bu hedefe ulaşma konusunda yetenekli olduğunun altını çizdi.

Etiketler : milli silahlı insansız deniz aracı marlin nato
Bu dostluk 42 yıllık

Bu dostluk 42 yıllık
Dilerim bir daha olmaz

Dilerim bir daha olmaz
Ajda hepinizden genç!

Ajda hepinizden genç!
Konserde zorlandı

Konserde zorlandı
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
Çağla'dan robot dansı

Çağla'dan robot dansı
Türkülü fragman

Türkülü fragman
Kır düğünüyle evlendiler

Kır düğünüyle evlendiler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes