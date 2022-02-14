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14 Şubat 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 17:00:00

Milli savaş uçağı için yerli füze

Kaynak: CNN Türk

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Milli Muharip Uçağın üretim çalışmaları sürerken bir yandan da milli savaş uçağının kullanacağı füzeler de geliştiriliyor. Havadan havaya atılabilen ve düşman uçaklarını avlayacak Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerininin bu yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesinin ardından iki yerli füzede kazanılan tecrübe ise “Gökhan” adı verilen yeni bir füzeye aktarılacak. Meteor füzesinin muadili olacak yerli füze “Ramjet” adı verilen özel bir teknoloji ile daha hızlı ve daha güçlü olacak.

Türkiye'nin havacılıkta en önemli bağımsızlık projesi olan Milli Muharip Uçak için geri sayım sürüyor. Projeyi yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ndeki 1000'i aşkın mühendis, yeni mühendislik binasında gece gündüz çalışıyor.

Milli Muharip Uçak tam 20 bin parçadan oluşuyor. Düşman radarlarında görünmeyecek şekilde inşa edilen uçağın şu anda 500'den fazla ana parçası üretim aşamasında. Tüm parçaların üretildikten sonra montaj aşaması başlayacak ve 2022 yıl sonunda Milli Muharip Uçak son şeklini alacak.

Milli savaş uçağı Çanakkale zaferinin yıl dönümünde 18 Mart 2023'te motor çalıştırarak görücüye çıkacak. Ardından başlaycak test sürecinin tamamlanmasıyla, milli savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

TUSAŞ'ta milli savaş uçağı mesaisi sürerken bir yandan da milli savaş uçağının kullanacağı füzeler de geliştiriliyor. Türkiye'nin en önemli yerli üretim merkezlerinden TÜBİTAK SAGE, havadan havaya atılabilen ve düşman uçaklarını avlayacak Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerini bu yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edecek.

İki yerli füzede kazanılan tecrübe ise "Gökhan" adı verilen yeni bir füzeye aktarılıyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin kullandığı 200 km menzile sahip Meteor füzesinin muadili olacak yerli füze "Ramjet" adı verilen özel bir teknoloji ile daha hızlı ve daha güçlü olacak.

Etiketler : Milli Muharip Uçak füze TUSAŞ SAGE
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