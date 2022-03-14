VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'nin oyu her zaman ülkemizin lehine"
Millî olarak geliştirildi!
Skandal sözler! Seküler dostlarımıza borcumuzdur
Almanya'dan F-35 kararı
1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik!
İsveç'ten skandal görüntüler!
İzin çıktı: Mersin'de petrol aranacak
Yüzünü gizleyerek erken seçim istemişti... Bakın kim çıktı?
İstanbul'a yeni kar yağışı uyarısı!
Masa kurucu ülke
Gündemi sarsan iddia
Sevenleri kar kış dinlemedi
İstanbul dünyanın en güzel şehri
Oyuncunun emeklisi olmaz
"Gelecek nesillere en büyük miras olacak"
"Karşınızda AKINCI'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA"
İstanbul için turuncu alarm kalktı
ABD'den sert Rusya açıklaması
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
Koronavirüste yeni uyarı: Delta kadar öldürücü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Yeni bir varyant söz konusu olabilir
Erbil saldırısını üstlendiler: İsrail'e ait merkezi vurduk
Şişmanlık böbrek kanseri riskini artırıyor
Vitaminler koronaya karşı etkili değil
14 Mart 2022 Pazartesi 10:29:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 10:30:00

Millî olarak geliştirildi! İlk defa ''MÜREN'' savaş yönetim sisteminde kullanıldı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen AKYA eğitim torpidosunun ilk defa 'MÜREN' savaş yönetim sistemi kullanılarak Marmara Denizi'nde TCG PREVEZE denizaltından başarılı bir şekilde atıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli imkanlarla geliştirilen AKYA eğitim torpidosunun ilk defa 'MÜREN' savaş yönetim sistemi kullanılarak Marmara Denizi'nde TCG PREVEZE denizaltından başarılı bir şekilde atıldığını duyurdu ve o anların görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Milli olarak geliştirilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltılarımızdan atış testlerine devam ediliyor. İlk defa 'MÜREN' savaş yönetim sistemi kullanılarak Marmara Denizi'nde TCG PREVEZE denizaltımızdan başarılı bir atış gerçekleştirildi. Bu başarıya katkısı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK, ROKETSAN ve ilgili tüm paydaşlara teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : TCG PREVEZE denizaltı TÜBİTAK ROKETSAN
Parmak bebeğe kök hücre nakli

Parmak bebeğe kök hücre nakli
Boşanıyorlar

Boşanıyorlar
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Masumlar Apartmanı'nın gerçek sahipleri

Masumlar Apartmanı'nın gerçek sahipleri
Bayramda sahnede

Bayramda sahnede
Damatlık davası kapandı

Damatlık davası kapandı
Anne-kız keyfi

Anne-kız keyfi
Azerice kutlama

Azerice kutlama
Kayseri seferi

Kayseri seferi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER