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08 Haziran 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 11:00:00

Milli Muharip Uçak'ta yeni gelişme!

Kaynak: İHA

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TUSAŞ tarafından Türkiye'nin ilk Yıldırım Test Tesisi kuruluyor. 2023 yılında faaliyete geçmesi öngörülen Yıldırım Test Tesisi ile hava araçları dahil tüm nesneler üzerinde yıldırım etkileri gözlemlenebilecek ve alınacak önlemler değerlendirilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) özgün ürünlerin testlerinin yapılacağı Yıldırım Test Tesisi inşaatında sona geldi. 2023 yılında faaliyete geçmesi öngörülen Yıldırım Test Tesisi ile hava araçları dahil tüm nesneler üzerinde yıldırım etkileri gözlemlenebilecek ve alınacak önlemler değerlendirilecek. Tesis ilk test faaliyetlerini ise Milli Muharip Uçak özelinde gerçekleştirecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen tüm özgün ürünlerin testlerinde kullanılacak olan Yıldırım Test Tesisinde ilk görev Milli Muharip Uçak projesi (MMU) olacak. MMU özelinde ilk testlerini yapacak Yıldırım Test Tesisi'nde MMU'nun yıldırımın etkisiyle uçuş güvenliğini bozucu hiçbir fiziksel zarar ya da elektromanyetik etkileşim olmadığı test edilecek ve yakıt sistemi değerlendirilecek. MMU'nun uçuş güvenliğinin sağlanması yanında, görev sistemlerinin de yıldırım esnasında zarar görmemesi ve yıldırım etkilerinin MMU platformunun görev yapmasını engellemeyeceği test edilecek.

"SAVUNMA SANAYİİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN YÜKSEK TEKNOLOJİLERİ İÇEREN YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Yıldırım Test Tesisi, yüksek gerilim ve yüksek akım içeren doğal yıldırım olayının laboratuvar ortamında yapay olarak kontrollü, ölçülebilir bir şekilde üretilmesini sağlayacak. Yıldırım Test Tesisi; yüksek gerilim, yüksek akım üreteçleri, yakıt test sistemleri, kontrol ve ölçüm sistemlerinden oluşacak. Yıldırım Test Tesisi'nin önemi hakkında konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Savunma sanayiimiz ve ülkemiz için yüksek teknolojileri içeren yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Milli Muharip Uçak başta olmak üzere tüm özgün ürünlerimizin testlerini yerli olarak yapabileceğimiz bir tesisi daha ülkemize kazandıracak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Türk Havacılık ve Uzay Sanayii' Prof. Dr. Temel Kotil MMU
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