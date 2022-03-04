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04 Mart 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 11:09:00

Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak! TUSAŞ, Türkiye'nin ilk Kuş Çarpma Test Tesisi'ni kazandırıyor

Kaynak: IHA

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TUSAŞ, Türkiye'nin ilk Kuş Çarpma Test Tesisi'ni Türkiye'ye kazandırıyor. Dünyada sayılı ülkede bulunan tesiste elde edilecek veriler Milli Muharip Uçak ve Hürjet projelerinde kullanılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk Kuş Çarpma Test Tesisi'ni Türkiye'ye kazandırıyor.

TUSAŞ, geliştirdiği hava araçlarını en zorlu koşullarda milli imkanlarla test etmek için yatırımlarını güçlendiriyor. Türkiye'nin ilk Kuş Çarpma Test Tesisi ile hava araçlarının geliştirme ve sertifikasyon süreçleri için gerekli olan testlerden biri daha milli olarak gerçekleştirilecek.

HÜRJET ve Milli Muharip Uçak başta olmak üzere TUSAŞ tarafından geliştirilen ürünlerin test edileceği tesis ile test verilerinin ülkemizde kalması sağlanacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, havacılığın en büyük tehditlerinden biri olarak nitelendirilen hava araçlarına kuş çarpma ihtimalinden en az zararı görmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Sadece havacılık değil, bu teste ihtiyaç duyan tüm sektörlerin kullanımına hitap edecek şekilde tasarlanan tesisin, dünyada farklı ülkelerden ve sektörlerden rağbet görmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda çeşitli kütlelerde jel formda oluşturulmuş kuş kalıplarının top sistemine benzer bir sistemle fırlatılması sonucunda hava aracı bileşenin aldığı hasar tespit edilebilecek. Elde edilecek test verisi ile Milli Muharip Uçak ve Hürjet başta olmak üzere TUSAŞ tarafından üretimi gerçekleştirilen tüm platformların ve hava araçlarının kritik komponentlerinin geliştirme süreçlerine katkı sağlanacak.

"Tam bağımsız savunma sanayii için özgün ürünler geliştirmeye ve bu ürünleri yerli ve milli imkanlarla test etmeye önem veriyoruz"

Kuş Çarpma Test Tesisi için görüşlerini paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Tam bağımsız savunma sanayii için özgün ürünler geliştirmeye ve bu ürünleri yerli ve milli imkanlarla test etmeye önem veriyoruz. Test verilerinin ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Kuş Çarpma Testi Tesisi, sadece dünyanın belirli ülkelerinde bulunan bir tesis ve ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin havacılık ekosistemine kazandırdığımız yeni kabiliyet için emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Etiketler : TUSAŞ ilk Kuş Çarpma Test Tesisi ürk Havacılık ve Uzay Sanayii
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