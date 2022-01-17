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17 Ocak 2022 Pazartesi 23:17:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 23:26:00

Milli Muharip Uçak ve Hürjet'in 2023'te hangardan çıkması planlanıyor

Kaynak: AA

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Altınay Savunma Teknolojileri ortaklığında 2019 yılında başlanan Milli Muharip Uçak ve Hürjet'in kontrol sistemleri, iniş takımları ve test sistemleri geliştirme faaliyetleri sürüyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, sabit ve döner kanat hava platformları için kritik alt sistemlerin AR-GE, tasarım ve üretim faaliyetlerini gerçekleştiren TAAC Havacılık Teknolojileri (TAAC), havacılık teknolojileri alanında projeler geliştiriyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK VE HÜRJET 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK

Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak'ın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma/kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, Hürjet'in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği "Demir Kuş Test Sistemi"nin de tasarım ve kurulumunu yapıyor.

Milli havacılık ekosisteminde havacılık teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen TAAC, nitelikli mühendis kadrosu ile bağımsız havacılık endüstrisi için yerlileştirme ve yerli ikame sistem çalışmalarına katkı sağlıyor.

Bir hava aracının ihtiyaç duyduğu tüm hareket kontrol sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesi yönünde projelerine devam eden şirket, gelecek yıllarda oluşturduğu değer ile havacılık için kritik olan bu sistemlerin ihraç edilmesi için çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.

Milli Muharip Uçak ve Hürjet'in 2023'te hangardan çıkması planlanıyor

"ÜLKEMİZİN YERLİ, ÖZGÜN VE BAĞIMSIZ HAVACILIK EKOSİSTEMİNE KATKI SAĞLAYACAK"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, havacılık alanında yerli ve milli teknolojiler için çalışmaların devam ettiğine değinerek, Altınay ile TAAC Havacılık Teknolojilerinin sektörün ihtiyaç duyduğu sistemleri milli imkanlarla ülkeye kazandırmaya çalıştığını söyledi.

Kotil, 2023 yılında hangardan çıkması planlanan Milli Muharip Uçakların da yer alacak sistemlerin ülkenin yerli, özgün ve bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlayacağını vurguladı.

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, savunma ve havacılık sektöründeki dışa bağımlılığı kırmak ve ülkeyi bu alanda güçlendirerek ileri taşımak adına uzun yıllardır çalıştıklarını anlattı:

"TUSAŞ ile ortak kurduğumuz TAAC Havacılık Teknolojileri isimli iştirakimizle bu çabalarımızı, kritik havacılık bileşenleri özelinde daha da ileri götürüyoruz. Başta ülkemizin beka projesi olan Milli Muharip Uçak olmak üzere pek çok yerli hava platformumuz için bugüne kadar Türkiye sınırları içerisinde geliştirilmemiş projeleri hayata geçireceğiz. Ülkemizin gelişip, güçlenmesi adına alın teri döken tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim."

Etiketler : HÜRJET Milli Muharip Uçak TUSAŞ
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