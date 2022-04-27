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27 Nisan 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 09:40:00

Milli Muharip Uçak ve HÜRJET için heyecanlandıran açıklama

Kaynak: TRT Haber

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, '2023'ü biz Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkacağı tarih olarak ortaya koyduk. 2025'te de ilk uçuşumuzu inşallah yapmayı planlıyoruz. HÜRJET'imizi de inşallah 2023'te görmeyi umuyoruz.' dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber'de soruları cevapladı.

Demir'in açıklamalarından satır başları:

Bugünün harekat sahasını şekillendiren en önemli unsurlardan biri elektronik harp sistemleri. Radarınızın kapasitesi, gücü, frekansları gibi çok çeşitli parametreler var. O konunun teknik olarak çok detaylarına girmek istemiyoruz şu anda.

(Yapabilecek miyiz bu uçağı, inanıyor musunuz?) O soru kesinlikle geçerli bir soru değil. Yapabilecek mi sorusu tamamen anlamı olmayan, bizim açımızdan anlamsız, yeri olmayan bir soru. Çünkü elbet mutlaka kesinlikle şüphe yok. Milletimiz de gençlerimiz de emin olsunlar. Şu anda o işle ilgili gece gündüz çalışan mühendislerimiz var.

Kesinlikle yapacağız. Süreyle ilgili belirli takvimler verdik. Takvimler ekibi motive etme açısından önemli. Bu proje çok iddialı bir proje. Tecrübemiz az ama inancımız çok. İdeallerimiz büyük, kararlıyız. Hiç adım atmazsanız gidemeyeceğinizi söyler durursunuz. Adımları attık, yolu gözümüz kesiyor.

(Dünyadaki rakipleriyle denk mi?) Rakiplerinin süreçlerine baktığımızda bu iddia daha da büyüyor. Onların havacılık tecrübeleri bizden fersah fersah fazla. 2023'ü biz Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkacağı tarih olarak ortaya koyduk. 2025'te de ilk uçuşumuzu inşallah yapmayı planlıyoruz. HÜRJET'imizi de inşallah 2023'te görmeyi umuyoruz.

ATAK-2 ağır. Yani taşıma kapasitesi hemen hemen iki katına çıkıyor. Helikopteri operasyona gönderdiğinizde onun etkinliği vurucu gücüyle alakalı. Hem kendini koruma sistemi hem vurucu sistemi olacak. Bunlar helikoptere epey ağırlık bindirirler. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyeti olan bir helikopter olacak. ATAK'larımızın başarısı dünyada malum. Dünyada sınıfında en iyi bir iki helikopter arasında sayılıyor. Birçok ülkeden talep var.

ATAK ortak proje. Satılması durumunda Amerika izin veriyor ya da vermiyor. Böyle olduğunda hani yerliydi diyorlar. Bu da bir süreçtir. Gurur duymamız gerekirken aşağılamaya yönelik hareketler doğru değil. Motor sürecine biz ne zaman başladık? Soruları sorarken insaflı olmak gerekiyor. Bir müddet sonra motor nerede diyen arkadaşlarımızın alacağı cevapları da göreceğiz.

Etiketler : İsmail Demir ATAK ortak proje HÜRJET
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