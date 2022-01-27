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27 Ocak 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 10:30:00

Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran sipariş!

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ABD merkezli Sciaky şirketi, TUSAŞ'ın Milli Muharip Uçak'ta kullanılmak üzere dünyanın en büyük metal elektron ışınlı 3 boyutlu yazıcısı EBAM 300 serisini sipariş ettiğini duyurdu.

ABD merkezli Sciaky şirketi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ), dünyanın en büyük Metal Elektron Işınlı 3 Boyutlu (3D) Yazıcısı EBAM 300 Serisi'ni sipariş ettiğini açıkladı.

3D Yazıcı, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde kullanılmak üzere tedarik edildi. Dünyanın en büyük 3D yazıcısı, 6 metre uzunluğundaki titanyum hava aracı parçalarını 3D olarak basabiliyor.

TAI ve Sciaky arasındaki sözleşme, TAI'nin EBAM makinesini ve teknolojisini kullanımını optimize etmeyi amaçlayan bir dizi proje üzerinde iş birliğini de içeriyor.

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine kurulacak olan 3D yazıcı; 6 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1.8 metre yüksekliğe kadar parça basabilecek.

3D yazıcı, büyük ölçekli kaynak işlemleri için hızla bir Elektron Işını Kaynakçısına (EBW) geçebilme özelliğine sahip.

Sciaky Şirketinin Başkanı Scott Phillips, EBAM 3D yazıcı sistemlerini kara, deniz, hava ve uzay uygulamalarında onaylanmış parçalara sahip, dünyanın en çok satılan, büyük ölçekli metal 3D yazıcıları olarak nitelendiriyor.

Türk savunma sanayiinin en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak'ta (MMU), bol miktarda titanyum parça kullanılacak. TUSAŞ 5x7 metre ebatlarındaki bir titanyum parçayı ise üç boyutlu yazıcı ile vakum altında imal edecek.

Milli Muharip Uçağın; 2025 veya 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi ve 2030'lu yılların başından itibaren başlangıç seviyesi operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Etiketler : ABD merkezli Sciaky şirketi MMU Milli Muharip UçağınMilli Muharip UçağI
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