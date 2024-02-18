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18 Şubat 2024 Pazar 13:15:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 13:15:00

Milli lazer silahı yerli yeteneklerle daha da gelişecek

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayisi bünyesinde, neredeyse tümüyle yerli imkanlarla geliştirilen yenilikçi silah sistemi ALKA, özellikle KOBİ'lerin de sorumluluk üstlenmesiyle daha da gelişecek.

ROKETSAN Yenilikçi Sistemler Direktörlüğü İleri Sistemler Müdürü Dr. Seyit Tunç, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) tarafından düzenlenen 8. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nde "Savunma Sanayiinde Ar-Ge, İnovasyon ve Yenilikçi Çözümler" başlığı altında bugünün ve geleceğin muharebe alanında fark yaratacak yaklaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi devri ürünlerinin sahada çaresiz kaldığı, bunun özellikle Ukrayna-Rusya savaşında somut şekilde görüldüğü ve asimetrik tehditlerin can yaktığı tespitlerine atıfta bulunan Tunç, dijital çağa uygun ürünler geliştirilmesi ve bunun için atılması gereken adımlara işaret etti.

Dijital çağın ürünlerine ulaşmak için ürünler üzerine yazılım yapmaktan ziyade yazılım mimarileri doğru geliştirilmiş ürünler tasarlayıp üretmek gerektiğini vurgulayan Tunç, Ford Üst Yöneticisi Jim Parley'in, Tesla ile neden rekabet edemediklerini anlatan "150 farklı parça içerisindeki yazılımları birlikte çalışır hale getiremiyoruz. Otomobil yapmayı biliyoruz ama yazılım yapmayı bilmiyoruz. Aracı tek bir yazılım altında yönetebilmek için yazılım mühendisleri işe alıyoruz." sözlerini anımsattı.

LAZER SİLAHI GÜCÜNÜ YERLİ YETENEKLERDEN ALIYOR

Dijital çağa uygun ürün örneği olarak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ne ilişkin bilgiler veren Tunç, ALKA'nın asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisini kullanan Çok Yakın Hibrit Hava Savunma Sistemi olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda geliştirilip güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu bildirdi.

ALKA'nın yapay zeka üzerine doğru bir mimariyle geliştirilmiş yenilikçi bir silah sistemi olduğunu işaret eden Tunç, ROKETSAN'ın ALKA'da alt sistemlerin neredeyse tamamını yurt içindeki firmalardan dış kaynak olarak temin ettiğini ve paydaşlarla oluşturulan sinerjinin sahaya yansıtıldığını vurguladı.

ROKETSAN'ın ana entegratör rolü gereği farklı tonlarda gelen seslerden ahenk oluşturmayı kendine görev edindiğini dile getiren Tunç, bu anlamda ALKA'nın hem teknolojik açıdan bir yenilik olduğunu hem de iş modeli açısından özlenen ve arzulanan yapıda olduğunu söyledi.

Seyit Tunç, mevcut yeteneklerinin daha da gelişmesi ve yeni yetenekler kazanması için KOBİ'lere ALKA projesine dahil olma ve sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK FÜZESİ METE

Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE'nin ROKETSAN'ın bir diğer yenilikçi ürünü olduğuna işaret eden Tunç, bu kapsamda hedefini hassas şekilde vurabilen 50 santimetre boyunda 40 milimetre çapında dünyanın en küçük füzesini, SSB koordinasyonunda kalifiye ettiklerini belirtti.

Bir diğer önemli gündem maddelerinin yapay zeka olduğuna değinen Tunç, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda dünyanın en iyisi olabilmek, rekabetçi, kolay kullanılabilen, yüksek hassasiyetli ürünleri geliştirebilmek için yapay zeka eksenli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Seyit Tunç, bu amaçlara ulaşmak için güçlü bir ekibin ROKETSAN içinde görev yaptığını, üniversite ve sanayi ile yapıcı iş birliklerine odaklanıldığını kaydetti.

Etiketler : savunma sanayisi roketsan lazer silah
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