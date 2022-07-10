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10 Temmuz 2022 Pazar 19:50:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 19:50:00

Milli hava-hava füzesi Gökdoğan göreve hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Milli hava-hava füzesi Gökdoğan'ın radar arayıcı başlıklı test atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan füzesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Demir, TÜBİTAK Sage tarafından yürütülen projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Gökdoğan görülmeyeni de vuracak! Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden Gökdoğan Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı.

Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

KRİTİK BİR AŞAMA GEÇİLDİ

Gökdoğan hava hava füzesinin, F-16 savaş uçağından atılmasıyla birlikte çok kritik bir aşama daha tamamlanmış oldu.

Atıcı uçak tarafından hava hedefine karşı gerçekleştirilen atışta, füzenin radar arayıcı başlığı da kullanıldı.

Etiketler : savunma bakanı msb hava füzesi gökdoğan
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