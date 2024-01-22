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22 Ocak 2024 Pazartesi 14:53:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 14:53:00

Milli çipte kritik eşik dönülüyor

Kaynak: AA

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Elektronik cihazları kontrol etmek için tasarlanıp üretilen milli mikrodenetleyici çip ÇENTİK, yurt içinde ve dışında yüksek adetlerde üretilip kullanıma sunulmaya başlıyor.

YONGATEK Microelectronics, 2014 yılında Türkiye'nin çip tasarım ve üretim merkezi olma misyonuyla kuruldu. Şirket halen mikroelektronik alanında mikrodenetleyici ÇENTİK, video işleme çipi KIRMIK ve donanım olarak programlanabilir çip SAKA gibi üç ana proje yürütüyor.

Mikrodenetleyici olarak anılan çipler için Türkiye'nin sahip olduğu yüksek potansiyelden hareket eden YONGATEK, ÇENTİK ismiyle bu alandaki ilk ürün serisini oluşturdu.

Yurt dışından alınan sipariş doğrultusunda ilk parti üretimi tamamlanan ve paketleme aşamasında olan ÇENTİK, yakın zamanda Dubai merkezli kullanıcıya sunulacak. ÇENTİK böylece ilk göreviyle ihracat başarısına da ulaşacak.

BEYAZ EŞYALARA MİLLİ ÇİP

Türkiye'de beyaz eşya sektörünün öncü firmalarından biriyle anlaşmaya varan YONGATEK, ÇENTİK ile çamaşır makinası, bulaşık makinası ve buzdolabında kullanılan yabancı ürünün yerini alacak.

Görece daha ucuz ve basit olan, beyaz eşya ve robotik uygulamalarda tercih edilen bu çip türü yüksek adetlerde tüketiliyor.

YONGATEK, beyaz eşya üreticisiyle yaptığı anlaşma kapsamında yılda yaklaşık 25 milyon adet ÇENTİK teslimatı yapacak. İki Türk şirketinin anlaşması doğrultusunda milli çip tasarım ve üretiminde ilk kez bu rakamlara çıkılacak.

Çiplerin tasarımı tümüyle YONGATEK tarafından yapılacak ve başlangıçta 100'lerle ifade edilen prototip üretimler gerçekleştirilecek.

Üretim faaliyeti Avrupa'nın önde gelen mikroelektronik araştırma merkezi IMEC üzerinden Tayvan'daki TSMC'de yürütülecek. Üretime yönelik tüm anlaşmalar da yapıldı. Üretimi tamamlanacak çipler YONGATEK ve kullanıcı firma tarafından test edilecek. Numune ürünlere konulacak çiplerle saha testleri gerçekleştirilecek.

Testlerin ardından oluşturulacak Üretim Yürütme Sistemi için gerekli maliyet ve yatırımlar için de taraflar anlaşmaya vardı. Üretimlerin ardından belirlenen hedef fiyatlarla çiplerin teslimatı yapılacak. Seri üretimden çıkan ÇENTİK çipinin 2025 sonunda beyaz eşyalarda yerini alması hedefleniyor.

ROBOTİK, OTOMOTİV VE IOT'DE DE KULLANILABİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri kapsamındaki desteklenen projeye ilişkin bakanlık bünyesinde yürütülen değerlendirmelerde de son aşamaya gelindi.

ÇENTİK, ayrıca yurt içinde ve dışında robotik, otomotiv ve IoT (nesnelerin interneti) alanlarında kullanılabilecek temel bir ürün ihtiyacını karşılayacak.

Mikrodenetleyici ve mikroişlemciler lisansa tabi ARM tabanlı veya RISC-V denilen açık kaynak kodlu, tüm dünyada trend olan mimarilerde üretiliyor. RISC-V tabanlı olarak tasarlanan ÇENTİK'te, açık kaynaklardan edinilmiş ve geliştirilmiş mimariler kullanılıyor. IoT alanında ARM tabanlı mimariler kullanılarak ürün yelpazesinin genişletilmesi hedefleniyor.

Etiketler : mikrodenetleyici çip çentik
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