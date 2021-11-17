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17 Kasım 2021 Çarşamba 14:24:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 14:24:00

Milli Akya torpidosunda teslimat başlıyor

Kaynak: AA

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Mavi Vatan Akya'ya emanet. Bölgede dengeleri altüst edecek milli Akya torpidosunda teslimatlar başlarken Akya'daki kabiliyetlerle hafif sınıf torpido ihtiyacına yönelik ORKA Projesi çalışmalarına da hız verildi.

Tümüyle milli imkanlarla geliştirilmiş milli Akya torpidosunda teslimatlar başlıyor. Suüstü gemileri, helikopterler, deniz karakol uçakları ve insansız hava araçlarından atılabilecek ORKA Hafif Torpido projesine de hız verildi.

Türk savunma sanayisinin denizcilik alanında yürüttüğü projelerdeki güncel durum çeşitli başlıklar altında 10. Deniz Sistemleri Semineri'nde ele alındı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ağır ve hafif sınıf torpido ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Akya Ağır Sınıf Torpido Projesi ile 324 milimetre Torpido Geliştirilmesi Projesi'nde (ORKA) sektördeki farklı kabiliyetler değerlendiriliyor.

Akya Ağır Sınıf Torpido Projesi kapsamında Deniz Kuvvetlerinin milli torpidolara erken ulaşmasını sağlamak için "erken dönem seri üretim faaliyeti" yürütülüyor. Bu kapsamda ay sonunda kabullere başlanması ve aralık ayında ilk teslimatın gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Deniz Kuvvetlerine, atış yapılabilmesi için gerekli sarf malzemeleri, test ekipmanları, lojistik ihtiyaçlar bir paket halinde teslim edilecek.

Akya'nın alt sistem ve sistem kalifikasyonları devam ediyor. Gelecek yıl harp torpidosu ile Deniz Kuvvetlerinin sağlayacağı bir platforma atış gerçekleştirilecek ve patlatma testi yapılacak.

Milli tasarım ve açık bir mimariye sahip Akya'nın tüm yazılım, kod, alt sistem kodlarına Türkiye sahip bulunuyor. Akya'nın Preveze sınıfı denizaltılara entegre edilen milli Müren Savaş Yönetim Sistemi ile kullanılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Entegrasyon çalışmaları ve seri üretim teslimatları ilerledikçe Akya'nın denizaltılarda kullanımı yaygınlaşacak.

DENİZİN ALTINDA VE ÜSTÜNDE MİLLİ TORPİDO

Akya'daki kabiliyetlerle hafif sınıf torpido ihtiyacına yönelik ORKA Projesi de yürütülüyor. Projenin ilk dönemde ön tasarım ve teknoloji geliştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda torpidonun donanımının ortaya çıkması, temel performans parametrelerinin gösterilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Düşük adetli atışlar sonunda kalifikasyon çalışmaları için yeni bir sözleşme imzalanacak.

Akya, denizaltıdan atılıp denizaltındaki ve su üstündeki hedeflere etkinlik sağlayacak. ORKA da su üstü platformlar, helikopterler ve deniz karakol uçaklarından da atılabilecek. Akıncı ve Aksungur gibi insansız hava araçlarında da ORKA'nın kullanılması hedefleniyor.

Etiketler : Akya Akıncı ve Aksungur ORKA Projesi Akya Ağır Sınıf Torpido Projesi
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