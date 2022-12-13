VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
İtalya: Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye, Çin ve ABD ateşkes için baskı yapmalı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İlaç temininde çözüm yakın
Türkiye'nin kredi risk primi 500 baz puanın altına indi
ABD'de enflasyon kasımda beklenenden fazla yavaşladı
Kurtulmuş: Başörtüsüne yönelik anayasal güvence Türkiye'nin, 27. dönem TBMM'nin başarısı olsun
Başkan Erdoğan: Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim
Atıklar özel öğrencilerin elinde değerleniyor
Denizkızı oluyor
OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı
Antalya'nın 3 ilçesinde beklenen yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Eczanelerde ilaç temini sorunu... Bakanlık harekete geçti
Bakan Yanık: Sosyal hizmet merkezlerinin sayısını 2023 yılında 410'a çıkarmayı hedefliyoruz
Türkiye İnovasyon Haftası hafızalarda iz bırakacak şekilde sona erdi
Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi
MSB: Sınırlarda 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
Türkiye markaları İstanbul'da buluşacak
Çin, sınır çatışmasında Hint askerlerinin kontrol hattını ihlal ettiğini savundu
Bakan Muş: Bu yıl aralık ayı itibarıyla toplam 10,7 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdik
"İnovatif davranan ve insan kaynağına yatırım yapanlar rekabette öne çıkacak"
İngiltere'den Rus ordu komutanları ve İranlı iş adamlarına yönelik yeni yaptırım kararı
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı
Sağlık çalışanlarına hakaret eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi
Enflasyon ve enerji krizi Almanya'daki belediyeleri tasarrufa zorluyor
13 Aralık 2022 Salı 17:15:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 17:15:00

Millet Kütüphanesi'nde Apple Yetkili Eğitim Merkezi açılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Dijital Dönüşüm Ofisi İnovasyon Atölyeleri kapsamında, Apple Yetkili Eğitim Merkezi (AATCE) 21 Aralık'ta açılacak. Merkezde kodlamaya ilgi duyan gençlere ücretsiz olarak "Swift" kodlama eğitimleri verilecek.

Yetkin uygulama geliştirici ekosistemi oluşturacak ve dijital ihracata katkı sağlayacak AATCE'de, kodlamaya ilgi duyan gençlere "Swift" kodlama eğitimleri verilecek.

Gençlerin eğitim sonunda sertifika sınavlarına girebilmesi için gerekli olan eğitim ihtiyaçları ücretsiz sağlanacak.

Toplam 120 saat olarak tasarlanan eğitimlerin, öğrencilerin katılımına uygun olacak şekilde cumartesi 13.00-18.00, pazar da 09.00-14.00 saatlerinde, haftada 10 saat olmak üzere toplam 12 hafta sürmesi planlanıyor.

Açılış haftası dersinin 21 Aralık'ta başlayacağı eğitimlere başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Millet Kütüphanesi Etkinlik ve Eğitim Başvurusu" hizmeti ile yapılabilecek.

Başvuruda bulunanlarda, 16 yaş üstü olmak, İngilizce bilmek, kodlama bilgisine sahip olmak ve tercihen "Swift" bilmek şartları aranıyor.

Yaş sınırı ve yüksekokulda okuyor ya da mezun olmuş olma şartıyla, atölye öğrencilerinin beklentilerinin ve seviyelerinin benzer olması, öğrenciler içinde akran öğreniminin etkin bir şekilde desteklenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda belirlenen 16-29 yaş aralığına istinaden, atölye tarihi baz alınarak 17 yaşına girmiş veya 30 yaşından gün almamış yaş grupları atölyedeki eğitimlere katılabilecek.

Etkinlikten, her eğitim döneminde 12 öğrenci yararlanabilecek. Eğitim dönemi başında katılımcılara uygulama sınavı yapılacak. Kodlama becerilerinde yetersizlik görülen adaylar yerine yedek listeden başka katılımcılar eğitime dahil edilecek.

BAŞVURULAR 20 ARALIK'A KADAR YAPILABİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla, Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapmak için çalıştıklarını anımsattı.

Bu kapsamda eğitimlere çok önem verdiklerini belirten Koç, "Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Apple Yetkili Eğitim Merkezi açılıyor. 21 Aralık'ta başlayacak Swift Kodlama Eğitimleri için kayıtlar başladı. Başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı üzerinden 20 Aralık'a kadar başvuru yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Etiketler : millet kütüphanesi apple yetkili eğitim merkezi cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi ali taha koç
2023'e hızlı giriş

2023'e hızlı giriş
Hata yapmak hayatın parçası

Hata yapmak hayatın parçası
Parti zamanı

Parti zamanı
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Bakü'de özel gösterim

Bakü'de özel gösterim
Ajan olmak için eğitim aldı

Ajan olmak için eğitim aldı
Dr. Derin'e veda

Dr. Derin'e veda
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Genç tasarımcılara destek

Genç tasarımcılara destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX