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12 Mart 2024 Salı 14:14:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 14:14:00

MİDLAS, ilk füze atışını TCG İstanbul'dan yaptı

Kaynak: AA

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Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan "Dikey Atım Lançer Sistemi Projesi" kapsamında ilk kez TCG İstanbul firkateyninden füze ateşlendi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen; MİLGEM Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi kapsamında kritik bir kilometre taşı başarıyla tamamlandı.

Bu kapsamda MİDLAS, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a firkateyninden HİSAR-D RF Füzesi'ni başarıyla ateşledi.

Testi başarıyla geçen MİDLAS, Deniz Kabul Testleri'ni tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı.

SİPER, SAPAN VE ATMACA FÜZELERİ DE MİDLAS'TAN ATILABİLECEK

Bu test ile birlikte, Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesinin, milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlendiğini vurgulayan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Geliştirme faaliyetleri devam etmekte olan projemiz kapsamında önümüzdeki dönemde; SİPER, SAPAN ve ATMACA Füzeleri de MİDLAS'tan atılabilecek olup, ilerleyen dönemlerde uzun menzilli diğer güdümlü mermilerin de MİDLAS'tan atımını gerçekleştireceğiz inşallah." dedi.

Görgün, bu kritik başarıda göre alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini ve firmaları tebrik etti.

Gerçekleşen atışlı testlerde önemli bir diğer başarım da TCG İstanbul'da bulunan millî savaş yönetim sistemi ADVENT başta olmak üzere diğer tüm gemi radar/sensör ve atış kontrol sistemlerinin entegre bir şekilde kullanılarak HİSAR-D RF Füzesi'ni fırlatması oldu. Gerçekleşen bu test ile aynı zamanda, HİSAR-D RF Füzesi'nin TCG İstanbul'dan güvenli ayrılma testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

Etiketler : midlas tcg istanbul füze
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