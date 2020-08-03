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03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:44:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:14:00

Microsoft'tan TİkTok için flaş hamle

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ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almak üzere görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almak üzere görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, bu görüşmede, Trump'ın güvenlik ve sansürle ilgili endişelerinin ele alındığı aktarıldı.

Trump ve Nadella'nın görüşmesinin ardından şirketin, TikTok'un ABD kolunu satın almaya yönelik araştırmalara başladığı aktarılan açıklamada, "Microsoft, Başkanın endişelerinin ele alınmasının önemine değer veriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtildi.

Görüşmelerin 15 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.

Diğer yandan Beyaz Saray'dan Microsoft'un açıklamasıyla ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

TİKTOK'UN YASAKLANMASI TARTIŞMALARI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek bulunduğunu ve Trump'a bir öneri sunacaklarını söylemişti.

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor.

Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın "ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu" yönünde görüş bildiriyor.

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