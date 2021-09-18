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18 Eylül 2021 Cumartesi 15:23:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 15:23:00

Microsoft'ta hesaplar şifresiz açılacak

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Pandeminin ardından evden çalışmaya geçilmesiyle beraber artan siber saldırılar nedeniyle şifrelerin tehlikeye düşmesine Microsoft'tan çözüm geldi.

Pandeminin ardından evden çalışmaya geçilmesiyle beraber artan siber saldırılar nedeniyle şifrelerin tehlikeye düşmesine Microsoft'tan çözüm geldi. Yapılan açıklamada, Microsoft Outlook ve Microsoft OneDrive gibi popüler servisler için şifresiz hesap oluşturma seçeneğinin kullanıma girdiği belirtildi. Kullanıcılar, şifre yerine hesaplarını Microsoft Authenticator uygulamasıyla ya da yüz veya parmak tanıma yöntemleriyle açabilecek. Kullanıcılar ayrıca, telefon numaraları ya da satın aldıkları ve içerisinde oturum açma bilgilerinin saklandığı bir USB sürücü gibi harici bir güvenlik anahtarı ile de hesaplarına ulaşabilecek.

Etiketler : microsoft pandemi koronavirüs onedrive
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