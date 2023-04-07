Meta'dan şaşırtan yapay zeka
Meta, görsellerde nesneleri ayırt edebilen yapay zekâ geliştirdi.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi ve metaverse dünyasının en büyük destekçisi olan Meta, görsellerde nesneleri ayırt edebilen yapay zekâ geliştirdi. "Segment Anything Model (SAM-Her Şeyi Bölümlendirin)" adıyla duyurulan yapay zekâ, özellikle artırılmış gerçeklik dünyasına büyük bir katkı sunabilir. SAM, bir görüntü içindeki nesneleri çok daha yüksek doğrulukla seçebiliyor. Üstelik bunu daha önce eğitilmediği türden görüntüler üzerinde bile yapabiliyor.
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