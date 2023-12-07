VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hizbullah İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ekonomi mesajı: Kalıcı sosyal refah yolunda ilerlemeye de...
Van'da HDP önündeki eyleme bir aile daha katıldı
14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Rusya'dan ABD'ye tepki: "Büyük üzüntü duyuyoruz"
Başkan Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
07 Aralık 2023 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 16:00:00

Meta, yapay zekayla fotoğraf üretme sitesi "Imagine with Meta"yı duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de sosyal medya şirketi Meta, sosyal medya platformlarında kullanılan yapay zekayla fotoğraf üretme özelliğini, internet sitesi olarak erişime sunduğunu duyurdu.

Meta'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketin, sosyal medya platformlarının mesajlar kısmında yapay zekayla fotoğraf üretme özelliğini, "Imagine with Meta (Meta ile hayal edin)" adıyla ABD'de erişime açık internet sitesi olarak kullanıma sunduğu belirtildi.

Sosyal medya platformlarının mesajlarında kullanılabilen bu özelliğe, "imagine.meta.com" adresinden erişilebileceği kaydedilen açıklamada, yapay zekayla üretilen fotoğraflara ilişkin "güvenlik" adımları atıldığı da aktarıldı.

Imagine with Meta'da üretilen fotoğraflara "görünmez damga" eklenerek fotoğrafın "takip edilmesinin" planlandığı anlatılan açıklamada, bu damganın "uyumlu modellerle" tespit edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, yapay zekayla üretilen fotoğraflara eklenen damganın, fotoğrafın kırpılması, renginin değiştirilmesi gibi işlemlere karşı "dirençli" olacağı bildirildi.

Etiketler : mata meta ile hayal edin imagine with meta
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX