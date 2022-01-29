Ekran görüntüsü alırken dikkat!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Messenger'da sohbetler için yeni özelliği duyurdu. Buna göre, artık Messenger'daki şifreli sohbetlerde gönderilen kaybolan mesajın ekran görüntüsü alındığında uygulama, göndericiye bildirimle haber verecek. Geliştirdiği bir özelliği zamanla tüm uygulamalarına getiren Meta'nın bunu WhatsApp'a da gelebileceği endişesi kullanıcıları tedirgin etti.