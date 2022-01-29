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29 Ocak 2022 Cumartesi 21:30:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 21:30:00

Meta CEO'su Mark Zuckerberg duyurdu: Ekran görüntüsü alırken dikkat!

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Messenger'da sohbetler için gelen yeni özellik duyuruldu.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Messenger'da sohbetler için yeni özelliği duyurdu. Buna göre, artık Messenger'daki şifreli sohbetlerde gönderilen kaybolan mesajın ekran görüntüsü alındığında uygulama, göndericiye bildirimle haber verecek. Geliştirdiği bir özelliği zamanla tüm uygulamalarına getiren Meta'nın bunu WhatsApp'a da gelebileceği endişesi kullanıcıları tedirgin etti.

Etiketler : meta ceosu mark zuckerberg messenger whatsapp ekran görüntüsü bildirim teknoloji
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