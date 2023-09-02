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02 Eylül 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 14:45:00

Meta Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gifford: Metaverse er veya geç gelecek

Kaynak: AA

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Meta şirketinin Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Angie Gifford, teknolojik gelişmelerin zaman istediğini belirterek, Meta şirketinin metaverse projesinin 8-10 yıl içinde hayata geçeceğini söyledi.

Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak gösterilen ve Almanya'nın başkenti Berlin'de her yıl düzenlenen IFA 2023, teknolojik cihazların sergilendiği alanların yanı sıra teknolojinin önemli konularının konuşulduğu etkinliklerle devam ediyor.

Fuarda "Sanal Sınırlar: Metaversenin tüketiciler, sanatçılar ve şirketler için etkileri nelerdir? konulu oturumda konuşan Meta şirketinin Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Angie Gifford, metaverse projesinin geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

Metaversenin tek bir teknoloji olmadığının altını çizen Gifford, projenin internetin yeni hali olduğunu söyledi. Metaverseyi kısaca internetin 2 boyutlu halden 3 boyutlu hale gelmesi olarak tanımlayan Gifford, internet böylelikle daha kapsayıcı bir hale geleceğini anlattı.

"METAVERSEYİ ÖNÜMÜZDEKİ 8-10 YIL İÇİNDE GÖRECEĞİZ"

Programda metaversenin abartılmış bir proje olup olmadığına dair sorulara yanıt veren Gifford, "Metaverse er veya geç gelecek. 2 yıl önce metaverse çok konuşulmuştu. Şimdi o kadar konuşulmuyor. Uzun zamandır teknoloji sektöründe çalışan biri olarak teknolojik devrimlerin hayata geçmesinin biraz zaman aldığını söyleyebilirim.

Ben Microsoft'ta da çalıştım. 90'larda Bill Gates'in güzel bir vizyonu vardı: Gates her masada bir bilgisayar olacağını söylüyordu. O zamanlar herkes bunun çılgınca olduğunu düşünüyordu. Ama şu anda burada herkesin cebinde en az 1 belki 2 tane telefon var. Yani teknoloji zaman ister ve biz metaverseyi önümüzdeki 8-10 yıl içinde göreceğiz."

"METAVERSE GÜNDEMDEKİ YERİNİ KAYBETTİ"

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in eski adı Facebook olan şirketinin ismini Meta olarak değiştirmesi ile metaverse, dünya gündeminde en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti.

Konseptin dünyada popüler hale gelmesi ile metaverse platformlarında sanal arsalar satılmaya başlanmış ve pek çok kişi bu arsalara yatırım yapmıştı. Ancak geçen zaman içinde metaverse dünyadaki popülerliğini yitirmişti.

180 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Sürdürebilirliğin ön plana çıktığı IFA 2023, 5 Eylül'e kadar Almanya'nın Berlin şehrinde ziyaretçilerini ağırlayacak. 48 ülkeden 2 binden fazla firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı 180 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda bu yılın öne çıkanları arasında Sürdürülebilirlik Köyü, Robotlar Evi, Oyun ve Espor Arenası ve çok sayıda girişime ev sahipliği yapan IFA Next yer alıyor.

Fuarda Liderler Zirvesi'nde sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin hemen hemen her alanında büyük önem taşıyan çiplerin üretimi ve yapay zeka konuşulacak. Zirvenin teknolojinin dönüştürücü potansiyeline, özellikle enerji dönüşümü ve döngüsel ekonominin daha geniş kabul görmesini nasıl teşvik edebileceğine ışık tutması bekleniyor.

Etiketler : meta metaverce facebook
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