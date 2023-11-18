Mesajlaşmalar kökten değişiyor

Apple, sürpriz bir açıklama yaparak Android telefonlarda kullanılan RCS mesajlaşma standardını iPhone'lara getireceğini duyurdu. Önümüzdeki yıl gelecek özellik ile iPhone, Android telefona sahip kişilerle yapılan mesajlaşmalarda okundu bilgisi, yüksek kaliteli fotoğraf ve video paylaşımı ve daha fazlasına sahip olabilecek. Bunu, iMessage'taki mavi metin balonlarıyla yapılan konuşmaların Android kullanıcılarıyla yapılabilmesi gibi olarak düşünmek mümkün. Ancak bu iMessage'la değil, RCS sayesinde olacak. Ayrıca Apple, konum paylaşmayı da özelliğe ekleyeceğini söylüyor.