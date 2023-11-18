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18 Kasım 2023 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 09:00:00

Mesajlaşmalar kökten değişiyor

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Apple, Android telefonlarda kullanılan RCS mesajlaşma standardını iPhone'lara getireceğini duyurdu.

Apple, sürpriz bir açıklama yaparak Android telefonlarda kullanılan RCS mesajlaşma standardını iPhone'lara getireceğini duyurdu. Önümüzdeki yıl gelecek özellik ile iPhone, Android telefona sahip kişilerle yapılan mesajlaşmalarda okundu bilgisi, yüksek kaliteli fotoğraf ve video paylaşımı ve daha fazlasına sahip olabilecek. Bunu, iMessage'taki mavi metin balonlarıyla yapılan konuşmaların Android kullanıcılarıyla yapılabilmesi gibi olarak düşünmek mümkün. Ancak bu iMessage'la değil, RCS sayesinde olacak. Ayrıca Apple, konum paylaşmayı da özelliğe ekleyeceğini söylüyor.

Etiketler : apple android telefon mesajlaşma iphone
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