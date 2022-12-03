Mesajlara tarihli arama geliyor

Beta kullanıcılarına açılan yeni özellik, mesajlarda istediğimiz tarihe gidebilmemizi sağlayacak. Beta kullanıcılarının erişebileceği özellik, bir sohbet içerisinde istediğimiz bir tarihe atlamamızı mümkün hâle getiriyor. Ayrıca paylaşılan ekran görüntüleri, tarihe göre arama seçeneğinin nasıl kullanılabileceğini de gösteriyor. Buna göre özellik, sohbetlerde mesaj ararken klavyenin sağ üst kısmına denk gelen yerde beliren takvim simgesiyle kullanılabilecek. Kullanıcılar bu simgeye tıkladığında istedikleri tarihi seçerek aradıkları güne ulaşabilecekler.



WhatsApp'ın bu yeni özelliği ne zaman geniş çapta kullanıma sunacağı ise henüz bilinmiyor.