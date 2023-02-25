Mesajda kelime düzeltme imkanı

WhatsApp'ta yanlış yazdığınız kelimeleri düzenleme imkanı olacak. Buna göre kullanıcılar, değiştirmek istedikleri mesajın üzerine basılı tutarak bu özelliği kullanabilecek. Mesajlar düzenlendikten sonra ise saat kısmının yanında 'düzenlendi' ibaresi yer alacak. Bunun iMessage ve Telegram'da yer alan düzenlemeye benzer olabileceğini belirtildi. Ancak, WhatsApp'ın mesaj düzenleme için 15 dakikalık bir sınırlama getireceği de eklendi.

