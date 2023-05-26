VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnce'den destek isteyen CHP heyetine cevap... "İçimden gelmiyor"
CHP'yi karıştıracak iddia! 5 vekil daha istediler
"Mavi vatan"ın muhafızı yerli motorla denize indi
CHP'li Atılgan: İkinci turda da oyumu Başkan Erdoğan'a vereceğim
CHP'de koltuk savaşları... Kaos kurultayı olacak
Davutoğlu'ndan 'katkı sağlamadınız' sözlerine şaşırtan cevap: Aday olmasını sağladık
26 Mayıs 2023 Cuma 12:38:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 12:38:00

"Mavi vatan"ın muhafızı yerli motorla denize indi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk ULAQ silahlı insansız deniz aracı (SİDA), yerli motorlarla deniz testlerine başladı.

Türk savunma sanayisi şirketi Meteksan Savunma, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı.

Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında teslim edilecek ULAQ SİDA'nın deniz testlerine ilişkin görüntüyü ilk kez fuarda yayımladı.

ARES Tersanesi işbirliğinde geliştirilen ve envantere girecek ULAQ SİDA, kısa süre önce denize indirildi.

İlk prototipe göre boyutları genişleyen ve uzayan ULAQ SİDA'da yerli motor kullanıldı. Prototip ULAQ'ta kullanılan pervaneli motorun yerini TÜMOSAN'ın yerli motoru aldı. Böylece ULAQ SİDA sığ sularda, yüksek süratle görev yapabilecek.

ULAQ SİDA'da L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi ve CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile donatılan YALMAN Silah Kulesi yer alacak. ULAQ'ta ayrıca 12,7 milimetre silah sistemi kullanılacak.

ULAQ SİDA'nın ilk konfigürasyonunun yılın son çeyreğinde teslim edilmesi hedefleniyor.

Etiketler : savunma sanayii türk silahlı kuvvetleri ulaq silahlı insansız deniz aracı sida
7 bin kişilik eğlence

7 bin kişilik eğlence
Barışma tatili

Barışma tatili
Cannes'a uçtu

Cannes'a uçtu
Milyonluk sahne

Milyonluk sahne
Sezonu açıyor

Sezonu açıyor
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada
Depremzede miniklere okul

Depremzede miniklere okul
Aşka Vuruk

Aşka Vuruk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX