Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı Bozdoğan videosunun Atina hükümetinin başlattığı sismik araştırmalara bir cevap niteliğinde olduğu iddia edildi. Videoda adı geçen BOZDOĞAN'ın bu yıl içerisinde envantere girmesi bekliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Göktuğ projesi çerçevesinde geliştirilen 'BOZDOĞAN Hava-Hava Füzesi'nin test atışı görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Göktuğ projesi çerçevesinde geliştirilen 'BOZDOĞAN Hava-Hava Füzesi'nin test atış görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda "Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi çerçevesinde geliştirilen BOZDOĞAN Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşım Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan gazetesi Proto Thema bu hamlenin 'provokatif' olduğunu ifade etti.

Haberde "Türkiye Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından başlatılan sismografik araştırmalara kışkırtıcı video ile yanıt verdi" dedi.

Aynı haberde BOZDOĞAN'ın teknik özelliklerine de yer verilerek füzelerin F-16'ların yanı sıra Hürjet ve TF-X'e de entegre edilebileceğinden bahsedildi.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan bir doğal gaz hamlesi geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mora ve Girit'in güneybatısında yer alan iki bölgede ExxonMobil tarafından doğal gaz sahalarının araştırılması için sismik araştırma çalışması başlatıldığını ifade etmişti.

Ardından da Atina hükümeti İyon Denizi ve Girit Adası'nın batısı ile güneybatısında sismik araştırma yapmak üzere NAVTEX yayımlamıştı.