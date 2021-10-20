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20 Ekim 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 15:10:00

Mavi Vatan'da SİDA gücü

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları bir kez daha görücüye çıktı. Birbirinden önemli silah ve yazılım sistemleri, Çanakkale'de devam eden Nusret 2021 Davet Tatbikatında sergileniyor. Tatbikatta en çok dikkat çekenlerden biri Silahlı İnsansız Deniz Aracı 'SİDA' oldu.

Nusret 2021 Davet Tatbikatı Çanakkale'de devam ediyor. Tatbikat kapsamında savunma sanayii firmaları da, envantere giren ve girmesi beklenen silah sistemlerini Nara Kalesi'nde sergiledi.

En çok dikkat çekenlerden biri Silahlı İnsansız Deniz Aracı "SİDA" oldu.

TRT Haber'in haberine göre, silahlı insansız deniz aracı, kısa bir süre sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiş olacak. Otonom olacak SİDA, desteğe ihtiyaç duymadan görevini icra edecek.

Meteksan İş Geliştirme Yöneticisi Aykut Kertmen, Ulak İnsansız Silahlı Deniz Aracı'nın, Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda, su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi ve mayın karşı tedbirlerini uygulayabilecek farklı opsiyonlarda ve farklı fonksiyonlarla geliştirildiğini söyledi.

ATMACA, EMSALLERİ İÇİNDE EN İYİLERİNDEN

Roketsan'ın geliştirdiği Atmaca Füzesi de dünyadaki emsalleri içinde en iyilerinden sayılıyor. Atmaca Füzesi, deniz ve kara hedeflerine ateşlenebiliyor.

ASELSAN'DAN FÜZE VE RADAR SİSTEMİ

Aselsan'ın geliştirdiği ORKA güdümlü füze ve DÜFAS RADAR sistemi de yerli ve milli gurur projelerinden. DÜFAS sistemi ile denizaltılara çok uzak mesafeden tespit yeteneği kazandırılmış olacak.

SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİ, MİLGEM'DE KULLANILIYOR

Havelsan'ın projelerinden en dikkat çekici olanı ise yüzde yüz yerli ve milli yazılım. HAVELSAN İş Geliştirme Yöneticisi Buğra Ünalmış, "Savaş Yönetim Sistemi, şu anda MİLGEM başta olmak üzere kullanılmaya başlandı. Aynı şekilde diğer platformlarda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz yüzde 100 yerli ve milli yazılım." dedi.

OYUN DEĞİŞTİRİCİ FÜZE: KUZGUN

Tübitak SAGE'nin geliştirdiği KUZGUN füzesi de oyun değiştirici ve uygun maliyetli bir akıllı mühimmat olarak öne çıkıyor.

Etiketler : Nusret 2021 Davet Tatbikatı Roketsan SİDA
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