Mavi tik'te değişim yasak

Meta'nın birkaç gün önce duyurduğu 'Meta Verified' isimli abonelik sistemi, kullanıcıların isimlerini, fotoğraflarını, doğum tarihlerini ve kullanıcı isimlerini değiştirmesine kısıtlama getirdi. Henüz Türkiye'de aktif edilmeyen abonelik sistemi, 11,99 dolardan başlayan fiyatlarla kullanılabiliyor. Meta, aboneliğini başlatan kullanıcıların, ünlü isimlerin isim ve fotoğraflarını kullanarak 'taklitçi hesap'lar oluşturmasına engel olmak için böyle bir kısıtlama getirdiğini duyurdu.

