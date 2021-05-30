Mavi Tik yoğunluğu

Twitter geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına mavi tik almak için başvuru yapma imkânı sağlamıştı. Geçen bir haftalık süreçte o kadar çok başvuru yapıldı ki şirket, başvuruları bir süreliğine durdurdu. Yapılan açıklamada, "Doğrulama başvuruları içinde yüzüyoruz. Bu sebeple gönderilmiş olanları incelerken daha fazlasını almayı bir süreliğine durdurmamız gerekiyor. Başvuruları tekrar açacağız" denildi.



Bu, mavi tik alamayanların şanslarını kaybettikleri anlamına gelmiyor. Yaptığı açıklamada sosyal medya devi, çok fazla talep olduğunu ve bu sebeple başvuruları bir süreliğine almayacağını duyurdu. Bu da ellerinde bulunan fazla sayıdaki başvurularla ilgilendikten sonra tekrar başvuru alacaklarını gösteriyor.

Fakat Twitter'ın mavi tik başvurularını ne zaman tekrar almaya başlayacağıyla ilgili net bir bilgi henüz yok. Kullanıcılardan bu konuda negatif geri dönüşler alıyor olsa da Twittter, tüm başvurularla ilgilenileceğini fakat her inceleme için yeterli zamanın olduğundan emin olmak istediklerini belirtti.