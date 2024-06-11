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11 Haziran 2024 Salı 10:01:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 10:01:00

Mars'ta donmuş su keşfi!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Mars'ta heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yörüngede dönen iki uzay aracı, 60 olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde donuş su keşfetti.

Mars'ın yörüngesinde dönen uzay araçları, yanardağın tepesinde donmuş su keşfetti. Suyun büyüklüğünün 60 olimpik yüzme havuzu kadar olduğu tahmin ediliyor.

BBC'de yer alan habere göre bilim insanları, Mars'ın bu gölgelerinde don oluşmasının imkansız olduğunu ifade etmişlerdi. Ancak yapılan yeni araştırmalar Mars'ın ekvatorunda su buzunun kanıtlarını ortaya çıkardı.

Don, yalnızca insan saçı kalınlığında olmasına rağmen çok geniş bir alanı kaplıyor.

Söz konusu don, Mars'taki soğuk mevsimlerde yaklaşık 150 bin ton suyun donması ve buharlaşması anlamına geliyor; bu da yaklaşık 60 olimpik yüzme havuzuna tekabül ediyor.

Etiketler : mars su havuz
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